福壽山農場於1959年引進水蜜桃等溫帶水果種植。（福壽山農場提供）

福壽山農場設立「華泰農業紀念交流園區」，紀念「泰王山地計畫」歷史及宋慶雲為場、為國的無私奉獻。（福壽山農場提供）

時令進入梨山水蜜桃及梨子的盛產期，福壽山農場今年建場65年是台灣種植溫帶水果的先驅！前場長宋慶雲生前回顧說，當時退輔會主委蔣經國說「老宋，幹就對了！」農場於1959年開始引進梨、桃、蘋果、李、柿、核桃等果苗，試種近200個品種，經不斷的汰舊換新終開啟梨山種植溫帶水果的風光歲月，締造現今的傲人成果。

福壽山農場指出，1958年農場開墾時發現梨山地區的氣候與中國北方的氣候相似，應可種植溫帶果樹；當年台灣賣的水梨、桃子、蘋果等仰賴進口；若能在台種植出溫帶水果不但可提供國人消費所需，還可節約外匯支出，即引進國外溫帶作物來台試種。

福壽山農場表示，當年引進溫帶水果種植，一開始就面臨外界專家質疑，連內部場員信心也跟著動搖。見證福壽山農場將近一甲子歲月的前場長宋慶雲生前回顧說，當初種植溫帶果樹吃盡苦頭，並遭遇無數酸言涼語，前總統蔣經國就對他鼓勵說「老宋，幹就對了！」

早期國家政府財政不佳外匯缺乏，外界質疑「退輔會和農復會都是在浪費國家寶貴外匯」，因溫帶落葉果樹需長時間低溫休眠，只能栽種在冬季有適當低溫的地區，台灣是亞熱帶地區無法開花結果。當年農友也認為「日本人在台灣50多年都沒做成的事，你們老弱殘兵還想成功？」

福壽山農場憑著蔣經國一句「幹就對了！」1959年著手引進梨、桃、蘋果、李、梅等，近200個品種試種，並汰選出優良品種果苗提供給農民、原住民種植；3年後結了桃子、4年後生了梨子、5年後結了蘋果！當第一批水蜜桃收成時，宋慶雲就裝兩大帶桃子搭公車送到總統府給總統品嚐，讓總統知道他們辦到了。

當年時任福壽山農場場長的宋慶雲，1971年奉命至泰國協助推展「泰王山地計畫」，協助泰國發展農業在泰北獲得「爸爸宋」的尊稱。2016年逝世於泰國，泰國皇室為表達對宋慶雲的感謝與敬重以皇室禮儀安葬；福壽山農場為表彰宋對農業外交的貢獻，2017年設立「華泰農業紀念交流園區」，紀念宋生前為場及為國無私奉獻。