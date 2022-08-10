劉畊宏近年全家搬至上海，靠著抖音直播跳健身操讓演藝事業再度翻紅，近來他開直播透露定居上海的目的，主要是「希望小孩不要忘本，要知道自己的根在哪」，稍早更在微博分享一段影片，只見他帶著家人去到浙江探親，提及過世的外公，一度忍不住紅了眼眶。

劉畊宏與家人去到浙江義烏探親。(劉畊宏willliu微博)

劉畊宏與王婉霏表示原本想送孩子們到溫哥華唸書，但怕年紀這麼小就接觸西方教育，反倒會忘了自己究竟是誰，因此決定讓孩子們到上海至少讀5年書，到時再考慮是否出國，接著強調：「要有中國的傳統文化思想，不能到國外唸書就變了」，更吐露關鍵原因是「我們最後不能忘本，我們要清楚我們是從哪裡來的」。

劉畊宏稍早在微博分享與家人去到浙江義烏探親的影片，只見親戚們見到他們來訪，紛紛熱情打招呼問候，接著便開始閒話家常，更準備一桌豐盛菜色款待一家人，不過和年邁的大阿姨聊天過程中，他突然哽咽表示聽到大阿姨說話的口音，就會想到已經過世一段時間的外公，因此忍不住紅了眼眶。

劉畊宏日前接受《新華社》專訪，坦言直播雖沒那麼火熱，但重要的不是幾人線上觀看，而是這件事情是否已經帶出影響力，更強調：「不用一定要到我的直播間，我先把你的身體練好，讓你預備好，像學校學東西一樣，學好之後去外面享受你的人生。」