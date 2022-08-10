《華爾街日報》報導，美國就新疆人權問題所祭出的新措施已經在6月底生效，根據業者和分析師提供的資訊，由於報關行落實新法令，中國數家全球最大的太陽能板供應商外銷美國的產品不是遭到扣留就是被退回。

美國國會通過的「防止強迫維吾爾人勞動法」（UFLPA）在2021年底獲拜登總統簽署，並已在今年6月21日生效，禁止部分來自中國新疆的產品進口，其中三大項目包括棉花、番茄，以及太陽能板的重要原料—多晶矽。

分析師表示，企業必須證明從新疆進口的產品並非出自於強迫勞動，而目前為止，美國政府對相關文件的要求非常嚴格，這讓其國內還在摸索相關規定的太陽能廠家備感棘手。分析師警告，這項新法已經造成美國太陽能產業交貨延遲，並加劇供應鏈問題。

《華爾街日報》援引消息人士報導，中國的太陽能板大廠隆基綠能科技、晶科能源和天合光能都受到了影響。隆基綠能科技在越南負責供應美國客戶的太陽能板工廠已經停產。

專家表示，就全球太陽能供應鏈而言，新疆具有關鍵性的重要地位，要完全將該地區排除在外並不容易。根據乾淨能源協會（CEA） 所做的統計，新疆的多晶矽產能供應全球41%之所需。