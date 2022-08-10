大陸1題國小數學題目最近引起討論，一名劉姓男子檢查孩子的數學作業，發現有一題算式「100÷10=10」被老師打叉，向老師抗議，但對方解釋，題目是100米鐵路要用幾根10米長的鐵軌，而鐵軌有2條，答案是20才對，出題與生活連結雖讓劉爸爸服氣，不過網友卻怒了「什麼垃圾題目，不是還有單軌列車！」

這題國小數學孩子寫10根是答錯，因為鐵路是雙軌。(翻攝自網易網站 )

陸媒《網易》報導，老師向劉男解釋，這題完整題目是「1段長100米的鐵路，用10米長的鐵軌鋪，要多少根鐵軌？」所以孩子的答案「100÷10=10，要10根」是錯的，因為火車軌道有2條鐵軌，所以要乘以2，答案是20才對。

老師指出，出這個題目不只是要鍛鍊孩子的數學能力，還要結合實際狀況來作答，劉爸爸聽完老師解釋後恍然大悟，急忙跟老師道歉。

不過這個故事PO上網後，引起網友熱議，有人讚賞這樣得題目可讓孩子多思考，「從中學到一些自己總結的經驗，可以很好地運用到生活中」，但有更多網友不滿，「是考數學還是腦筋急轉彎」、「有些孩子都沒出過遠門，怎麼知道鐵軌是雙的」、「老師跟1個7、8歲的孩子玩套路？」

還有網友說「我還要說40根呢，現在都是雙向的」、「什麼垃圾題目，照你這樣講，說是單軌不就答對了！再扯點，有些車站還有幾10條鐵軌並行，那100米不就該幾百根了！」、「既然這道題目沒有說明是單軌還是雙軌，那麼10這個答案也是對的，不能因為是老師，想怎樣就怎樣」，認為是老師自以為出題厲害，但並不嚴謹。