位於台北市北投區杏林巷的「北投不動明王石窟」1998年公告為市定古蹟，坐落範圍屬國有地，但因未盡修繕維護責任，文化局曾依《文資法》處國有財產署30萬元罰鍰，北市議員陳重文發現，近期不動明王石窟又再次損壞，要求文化局解決並修復。

北投不動明王為台灣較少見的佛教石窟，從日治時代北投就是溫泉勝地，在1925年時，日本人佐野莊太郎為祈求自己所經營的星乃湯溫泉生意興隆，因此在此建立了一個神像石窟，後來也成為溫泉產業的守護神，1998年被公告列為市定古蹟，雖然坐落範圍屬於國有地，但陳重文指出，並沒有固定的維護管理組織，都是志工來打掃維護。

不動明王石窟在2016年也曾出現損壞的情形，市府多次發函國產署要求改善，對方卻消極以對，未提送任何搶修計畫，為此文化局依《文資法》開罰30萬元，成為首件文資主管機關開罰公部門案例，而國產署因不滿提起上訴，

陳重文擔心，夏季近日颱風季節，而不動明王石窟的涼亭本體出現漏水坍塌情形，還有手水舍也已損毀，他要求文化局應發函要求國產署改善；對此，文化局表示，因國產署與文化局有官司，希望等判決後再修復。

陳重文痛批，等到判決下來再維修，古蹟已殘破不堪，不要再互踢皮球；陳要求，為了避免參觀民眾受傷及保持古蹟完整性，請文化局先代墊修繕費用，待官司有結果後，再向國產署索要修繕費用；文化局副局長田瑋承諾，將在1個月內完成修復。

當地居民表示，石窟屬於開放參拜空間，都是由當地的志工共同維護，雖然近期參拜的人不多，但已成為北投當地的名勝景點，會有觀光客來此拍照。