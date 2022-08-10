美國眾議院議長裴洛西訪台，美中關係及台海局勢陷入緊張。台灣大學政治系名譽教授包宗和認為，若美中未能妥善處理「台灣問題」，台灣可能成為引爆第三次世界大戰的根源。中國文化大學社會科學院院長趙建民則提醒，拜登政府為了緩和與北京的關係，不排除簽署「美中第四公報」，我國政府必須找出化解兩岸非和平衝突的辦法。

包宗和與趙建民昨（9）日出席台北論壇基金會舉行的「美中關係及其對台灣的影響」講座做出上述表示。

包宗和表示，「台灣問題」是美中關係最敏感的部份。它對美國固然是重大利益，但對中國大陸而言是「核心利益」。美國應該理解當重大利益與核心利益衝撞時的後果。這關係到中共的生死存亡，當核心利益受損時，極可能不顧一切的採取非理性行為。

包宗和強調，華府也應體認，當兩岸關係緩和時，台灣可以作為美中關係的橋樑；但是當兩岸關係緊張時，台灣卻可能成為美中關係的不定時炸彈，而不是有利於美國的棋子。他指出，裴洛西訪台後，美中在台海爆發衝突的可能性急遽升高，據傳俄羅斯總理普丁已表態若美中爆發軍事衝突，俄國將派兵支持中國大陸抗美，若此報導屬實，台灣極可能成為引發第三次世界大戰的根源。

趙建民認為，中共圍台軍演，我們的政府不敢抗議，毫無作為，只能靜靜等待美國發言，但美國迄今不發一語。台灣在兩岸關係中已徹底喪失發言權，角色越來越邊緣化，處於被動地位。

趙建民還指出，大陸對美壓力上升，不能排除美中簽署「第四公報」的可能性。據他的了解，美國相關單位已組成團隊研究與中國大陸簽署「第四公報」的課題。這顯示美國拜登政府迫切想緩和美中關係。

趙建民最後表示，從歷史的軌跡看來，自韓戰以後，美國從來都避戰中國，以免造成第三次世界大戰。因此，台灣人民不該再一廂情願，必須自救，找出化解兩岸非和平衝突的辦法，才是台灣的生存之道。