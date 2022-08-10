嘉義市大葉國中獲ViewSonic公司捐贈5台86吋ViewBoard智慧互動電子白板，今舉辦捐贈儀式。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠親自體驗智慧互動電子白板的功能。（呂妍庭攝）

嘉義市大業國中獲ViewSonic公司捐贈5台86吋ViewBoard智慧互動電子白板，將打造成全市數位教學示範據點，另ViewSonic除培訓20名種籽資師，也授權嘉義市國中小使用myViewBoard數位教學平台，今捐贈儀式上，嘉義市長黃敏惠感謝ViewSonic公司的資源導入，可望大幅提升嘉市數位教學立基。

ViewSonic公司近年投身數位教育事務，在多個縣市推廣智慧設備教學，這次與嘉市合作，選定大業國中為示範點，ViewSonic董事長朱家良指出，公司致力推動台灣教育科技化與教育數位轉型，這次跟嘉義市攜手升級數位教學環境、協助教師數位增能、落實新常態教學，相信有助師長無縫切換實體課堂、線上學習和混成教學。

黃敏惠說，受疫情影響，傳統教育學習模式悄然改變，數位學習已是趨勢，嘉市近幾年極力推動數位及線上教學，提升軟硬體資訊設備，建置智慧教室，特別感謝ViewSonic公司的捐贈，相信透過智慧互動電子白板、全市授權使用的數位教學平台軟體及種子教師培訓，可大幅提升嘉市數位教學立基，成為推廣數位教育精緻化的指標城市。

林立生說，市內多所學校也有引進智慧白板，但科技進步，智慧白板功能也升級，像ViewBoard就能以類元宇宙方式進行教學，考量到教學上的需求，教育處會逐年編列預算，協助學校汰舊換新，跟上科技互動的腳步。