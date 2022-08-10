新北市中華商海10日舉辦第一屆璞園海洋盃籃球邀請賽，有9支來自全國各地國中籃球隊共襄盛舉。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市籃球委員會主任委員蔡適應表示，基隆有5支球隊參與，相信對球員是可貴經驗，希望未來成為北海岸地區指標性賽事。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

新北市中華商海10日舉辦第一屆璞園海洋盃籃球邀請賽，有9支來自全國各地國中籃球隊共襄盛舉。基隆市籃球委員會主任委員蔡適應表示，基隆有5支球隊參與，相信對球員是可貴經驗，希望未來成為北海岸地區指標性賽事。

璞園海洋盃籃球邀請賽今日舉行開幕儀式，展開3天賽事，有9支來自全國各地國中籃球隊參與，分別為基隆市正濱國中、銘傳國中、武崙國中、成功國中、明德國中；桃園市建國國中；花蓮縣玉里國中；彰化縣秀水國中；雲林縣雲林國中。

中華商業海事職業學校董事長、春保鎢鋼集團總裁廖萬隆表示，辦校2年多來體會到偏鄉小孩不只在讀書、設備等資源上不及城市地區，連體育運動資源也相對匱乏，因此除了斥資800萬元興建海景球場外，也舉辦邀請賽希望提供更好的平台，給對體育運動有熱情的國中學生。

蔡適應指出，感謝璞園建築團隊、中華商海在北海岸地區舉辦賽事，提供食宿、交通、場地等資源，推動北海岸地區籃球運動發展；基隆地區在地5支球隊能和各地國中球隊切磋球技，是非常難得的經驗，未來基隆市籃球委員會希望能年年舉辦，成為北海岸地區指標性賽事，培育更多籃球好手。

璞園總經理陳信安說，璞園籃球隊除職業球隊發展外，董事長李忠恕也致力推廣基層籃球發展，為台灣籃壇培養更多幼苗。此外，目前雖然是球隊的休賽季，但球隊的補強和自主訓練持續進行中，他期盼P＋聯盟新的賽季開始時，他們可以有好的成績邁進四強、甚至挑戰總冠軍。