湖口鄉也要有特色公園了。新竹縣府投入2億在竹北市、芎林鄉打造22座特色公園，實現好玩的公園就在我家，縣府團隊依據成功經驗，預計投入2500萬元規畫湖口鄉首座特色公園，選址公5公園來改造，今年7月已率先舉辦工作坊，近日再辦改造工程地方說明會，蒐集民眾需求與意見，作為改建的參考，最快明年1月動工。

湖口鄉公5公園位於王爺壟重畫區內，在中正5街與達生2街、達生5路，總面積約1.81公頃。產發處表示，公園現況主要由廣場、休憩涼亭以及具客家特色之山門山牆意象組成，並設置組合遊具、鞦韆及沙坑，步道兩側多以灌木排列種植，綠植則為低矮喬、灌木。

為改建公園做準備，縣府在今年7月9日辦理公5公園解謎湖口兒童工作坊，讓小朋友在遊戲中參與公園設計，近期希望讓縣民朋友更瞭解公5公園改造方向，更舉辦新竹縣湖口鄉公5公園改造工程地方說明會，邀請在地民眾針對公園改造提出建議。

在地民眾提出包括公5公園林蔭不足、夜間照明及安全性、停車、廣場遮陽設施、遊戲場遊具設施及公園應滿足全齡使用等問題，產發處及規畫設計團隊均一一說明與回應，並將相關意見將納入公5公園改造設計參考。

縣府團隊承諾持續分享公園最新規畫進度，歡迎關心湖口鄉公園未來發展的鄉親能夠踴躍參與討論，繼續追蹤新竹縣政府、湖口鄉公所相關訊息，希望藉由公民參與機制，廣納民意，盼營造具有主題特色的遊戲場域，讓這座公園改造後成為在地特色亮點。