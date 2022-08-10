汎德永業(2247)公告2022年7月合併營收為新台幣33.2億元，年減5.90%、月減26.52%；累計今年1-7月合併營收258.2億元，年減0.15%。汎德永業表示，受到晶片短缺與船運時程影響，致本月到港車數較上月減緩，然目前主要銷售的兩大品牌BMW、Porsche銷售熱度不減，訂單需求強勁，且從下半年預計到港車數來看，總計今年兩品牌交車數仍將優於去年，新車銷售動能無虞。公司對下半年營運保持審慎樂觀看法。

汎德永業表示，BMW重磅電動車預計於下半年大量到港，包括，BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50，以及全新豪華純電休旅iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版等，預計將能滿足先前所遞延訂單。此外，電動車生力軍豪華旗艦i7 xDrive60日前也已啟動線上預接單銷售，預計第四季將可正式在台發表，明年陸續抵港交車，以目前預收單相當火熱情況來看，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程並爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口電動車的需求。

汎德永業進一步指出，2022將會是BMW全新產品線最為強勢的一年，除了電動車產品陣容外，上月甫發表的X6 xDrive40i M Sport鉑金版，以及預計於8月中旬發布的X2 Edition GoldPlay，年底前將上市的全新世代7系列735i、740i、和豪華旗艦電動房車i7 xDrive60等，產品陣容的擴展可望進一步強化業績表現。而Porsche近日同步推出多款新車，包括全新世代911 GT3 RS，以及718 GT4 RS等，依目前預收單熱烈的情況來看，公司對下半年營運保持審慎樂觀看法。

汎德永業近期更配合品牌總代理布局充電站建置計劃，積極規劃全台電能生活藍圖，已於全台陸續建置BMW i高速直流充電站，最快10分鐘內就能補充150km的續航里程，提供電動車主全方位的服務與使用體驗，並預期能增添電動車銷售誘因，對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。

汎德永業進一步表示，隨著疫情逐漸趨緩，銷售展示暨服務中心人流、訂單數、維修保養業績均已恢復疫情前的水準，而預期隨著「台中保時捷4S多功能展示中心」、「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」明年起相繼落成，維修保養業務將能再進一步放大獲利貢獻，公司預期隨著經濟規模效益發酵，將有助於公司全面搶攻台灣豪華車市場商機。