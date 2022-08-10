羽絨服代工廠廣越(4438)7月單月合併營收24.75億元，創歷史新高，年成長43.43%，連續第二個月單月營收突破20億元，前7月累積營收103.04億元，年成長達54.42%。今年上半年稅後盈餘為3.44億元，毛利率為17.09%，每股盈餘3.33元。

近期成衣市況多空交雜，後疫情時代戶外運動服飾需求強勁，惟通膨衝擊消費力，部分品牌調整庫存疑慮浮現；對此，廣越表示，集團營運不受市場波動影響，2022年品牌客戶下單強勁，訂單能見度已到第四季，產能滿載，營運穩定成長。

廣越說明，除因主要產品類別以中高價位之高端及機能服飾為主，較不易受通貨膨脹影響外，另因成衣產業供應鏈在歷經疫情後，能夠迅速應變及調整的廠商，受品牌商青睞擴大下單，而廣越之產品開發及技術能力、代工品質及交期等，都是競爭利基，歷經考驗，成衣供應鏈「大者恆大、強者愈強」趨勢顯現。

展望未來，廣越表示，除持續掌握與既有品牌客戶之合作關係、擴張約旦生產基地，並積極爭取新品牌客戶之訂單，集團營運規模將持續擴大。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia等，代工產品之價位以中高價位為主，7月份營收已創歷史新高，集團營運後勢可期。