無畏美國已連續兩個月升息3碼，國際金融市場對於升息、通膨干擾與擔憂漸淡化，恐慌指數VIX跌破22以下，更帶動歐美股市自7月中旬以來谷底翻升！法人指出，近期價值類股表現相對溫吞，不過，在高通膨、升息持續情況下，預期未來投資主軸仍將回歸基本面，具備剛性需求、通膨可轉嫁等企業有機會再度獲得市場青睞，因此預期基礎建設產業仍有表現機會，後市可望啟動補漲行情，建議採定期定額佈局數位基建財。

永豐投信指出，2022年7月份募集發行全台首檔數位基礎建設基金，永豐ESG全球數位基礎建設基金於7月下旬成立，為了抓住反彈契機，初期布局步調相對較快，截至2022年8月4日止，持股水位逐步拉升至近三成水位，期初配置重點鎖定電子商務倉儲及智慧電網等領域，其餘數位基礎建設新十大建設產業則採平均布局策略，國家配置則以近期全球反彈主力北美區域為主。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，相較傳統鐵公機（鐵路、公路、機場）等基礎建設，數位基礎建設產業具備成長型產業特性，景氣擴張期反彈成長力道強勁，同時還俱備收益特質保護性，即使面臨修正過程，承受下跌壓力，仍可受惠產業定期金流特性帶來股價保護性。

根據歷史經驗，當危機來臨時，採取定期定額方法投資數位基礎建設後兩年之報酬率皆勝過傳統基礎建設指數，表現十分亮眼（見表）。

陳世杰表示，在利空因素尚未完全褪去前，短期震盪仍相對劇烈，倘若一次將所有資金投入將會承擔較大的風險，在動盪時刻，不妨採取定期定額的方法，分批進場，蓄積短期及長線的爆發能量，長期有機會創造出迷人的定期定額微笑曲線。