詐團誘騙「高薪包吃住」 3人慘遭拘禁扣證件

詐騙集團近來廣設各種「集中營」，以高薪誘騙不知情民眾，在交出身分證、存摺後，即遭拘禁、看管，帳戶則被拿去洗錢，一直到被凍結才被載至野外「放生」，大同警方查出以張嫌為首的集團，利用類似手法拘禁3人在太原路某民宅，其中1人在手機被沒收前即時向友人求救，最後警方攻堅逮人並順利救出被害人。

警方指出，張男、林男等4名詐騙集團成員，日前透過臉書刊載求職廣告，吹噓「只要你來公司，先給2萬薪水，徵的就是你，加LINE聯絡」，李男、許男及徐女看到後十分心動，經聯繫後被約台北車站附近「面試」。

歹徒隨後以辦理薪資、員工證為由，要3人交出手機、存摺、身分證及網路銀行密碼，接著帶他們前往太原路的「宿舍」。

其中1人覺得怪怪的，在交手機前暗中向友人傳訊，表示如果他失聯，就到太原路某民宅找他，果然張嫌等人拿到證件後即隨變臉，並將3人拘禁、看管。

友人隨後發現被害人真的失聯，立刻向大同警方報案，大同警方前往附近找人時，張嫌等人還恐嚇被害人不能出聲，所幸警方逐層查找，最後順利救出3人，另逮捕4名犯嫌。

被害人向警方表示，因為失業缺錢，看到徵才廣告十分心動，不知道有這麼惡劣的陷井，對及時趕來的警方不斷致謝。

警方呼籲，詐團為了蒐集帳戶，最近用這種「集中營」手法，以高薪工作吸引民眾前往，呼籲民眾求職時務必小心，網路廣告中什麼都不用做，卻能領取不合理的高額薪資，100％都是詐騙。