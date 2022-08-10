籃網球星厄文（Kyrie Irving）針對外界傳言提出嚴正駁斥，先前《紐約郵報》爆料說厄文現在也很討厭總教練納許（Steve Nash）與總管馬克斯（Sean Marks），讓他在「逼宮」一事上與隊友杜蘭特（Kevin Durant）同調。不過隔日厄文透過經紀人萊利（Shetellia Riley，厄文的後母）向該報澄清，他無意加入球團內部鬥爭，也不可能要求「換總A」。

《紐約郵報》的報導提到「厄文痛恨這些傢伙，他覺得納許糟透了，馬克斯也很差勁。」後來籃網老闆蔡崇信公開推文力挺納許和馬克斯，厄文的經紀人萊利表示：「我不確定這個說法是哪來的，但是厄文才不恨納許和馬克斯。這不是他為人處事的方式，他重視和平、愛與接納。」

其實以厄文的立場來看，即使他真的與納許、馬克斯不睦，他在籃網只剩下最後一季合約3650萬美元，本來就很可能在新球季中被交易，球隊是否撤換高層和總教練，對他的影響並不大。反觀杜蘭特還有4年合約，他才是真正有切身關係的人。

上個月有許多厄文轉隊湖人的傳言，最後籃網還是沒有賣，厄文也不願為了轉隊而放棄自己3000多萬美元的球員選項。這次在老闆蔡崇信的推文下面也有湖人球迷留言：「為了籃網的未來，請考慮把厄文賣給湖人吧。」