國民黨副主席夏立言10日中午率團前往大陸訪問，對於在共軍持續對台灣軍演之際訪陸，引發黨內外都有不少反對聲音，夏立言表示，此行並無任何官方色彩，不會到北京去，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事，不會因為一時的演習就卻步，也不會去考慮到選情的問題；至於是否會與官方見面，則客隨主便。（陳麒全攝）

國民黨副主席夏立言10日中午率團前往大陸訪問，對於在共軍持續對台灣軍演之際訪陸，引發黨內外都有不少反對聲音，夏立言表示，此行並無任何官方色彩，不會到北京去，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事，不會因為一時的演習就卻步，也不會去考慮到選情的問題；至於是否會與官方見面，則客隨主便。

夏立言在10日中午抵達桃園機場接受訪問時表示，受到新冠疫情影響，出國行程的安排非常困難，一直到最近確定了，才依法向陸委會報備，再結束行程返台後，也會提出報告，而且此行沒有任何大陸官方的安排，更沒有到北京去，就是前往台灣同胞在大陸聚集比較多的長三角、杭州及上海一帶，到了當地客隨主便，若當地主人希望見面交流，他們也不會反對。

目前正值共軍對台灣軍演期間，訪陸時機敏感，他說，國民黨主席朱立倫及文傳會在很多場合都曾對軍演表示過抗議，此舉對安定和平及兩岸同胞之間的感情都沒有助益，也感謝國軍在過去這段時間守衛台灣。對於是否影響選情？夏立言說，國民黨執政時對兩案關係的努力大家有目共睹，作為反對黨時也一向關懷在大陸工作的朋友們，以及關懷在台灣跟大陸做生意的一些中小企業的朋友們，過去江丙坤董事長做得非常多，過去兩三年確實疏忽了，現在該去好好補足這一塊。

針對國台辦日前提出新的白皮書重申台灣是中國的一部份，夏立言說中國大陸的立場一向非常清楚，台灣的立場也非常清楚，不會因為陸方一句話就改變現實存在的事實，這是事實的存在，陸方也必須面對。

他強調，「溝通跟聯繫都是好事」，這個時機只能奮勇向前，不會遇到困難或外界的攻擊就卻步，此次過去的成員都曾經在國防部、陸委會工作，都有幾十年的工作經驗，不會因為一次訪問就被陸方統戰，這點大家可以放心，此行目標就是關懷台灣、關懷在大陸的台灣同胞，再辛苦也會去做。