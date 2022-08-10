中央10日公布新竹縣新增730例確診案例，分別為344名男性和386名女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下161位、65歲以上40位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離928人，居家照護列管2057人，今年累計確診123869人。
新增確診者分布為竹北市318例、東鎮鎮117例、湖口鄉101例、新豐鄉61例、新埔鎮43例、關西鎮18例、芎林鄉26例、橫山鄉9例、寶山鄉19例、北埔鄉7、峨眉鄉1例、尖石鄉4例、五峰鄉6例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。
縣長楊文科呼籲鄉親儘速完成疫苗接種，可到新竹縣各合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所或社區接種站就近接種，染疫康復者若有就醫需求，請多利用3家醫院專設的整合門診跨科別診療。
竹縣疫苗地圖：
https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996
竹縣疫苗預約入口網：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068
6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033
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