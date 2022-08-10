台灣大學昨核定民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲，撤銷碩士學位，對於可能帶來的政治效應，台北市議員王世堅於9日播出的政論節目上說，林智堅就算負傷參選也會獲勝，但大選登記日尚未到來，民進黨剛好可以證明，黨內同志若有疏忽應知錯能改，最後再由黨內其他人才頂上，就不會造成問題；他還透露，自己的說法已被黨內部分人士指名道姓地罵，還有人發動黨紀要開除他，就沒有繼續深入談論此事。

王世堅過去曾公開奉勸林智堅「別挑戰社會的智慧」，如今台大做出論文抄襲的核定，他也認為社會已經做出清楚決斷。他表示，民進黨在此次風波中一開始是無妄之災，因為黨內人才濟濟，難免有1、2位因過去疏忽，或各方面的作法不夠周延，結果導致這樣的事情發生，「我覺得不要再拖延，因為越拖情況只會越壞」。

王世堅表示，以林智堅的才情和過去表現，若要負傷替黨內打贏桃園市長這場選戰，也不會有問題，因為對手太弱、優越感太重及準備不足，但他認為民進黨不要這麼做，別把學術跟政治選舉扯在一起，因為學術是國家不該碰觸的東西，所以他一直堅持解鈴還須繫鈴人，而林智堅就是繫鈴者，自己應該知道怎麼做決斷。

面對主持人追問，是否認為林智堅應主動宣布退選，王則保守稱「容我這部分稍微保留，難得讓我自視一次」，因為過去2個禮拜以來，自己的一些說法已被黨內和某些節目公開指名道姓的罵，「也有發動要用黨紀要來開除我」。

他打趣表示，自己從頭到尾沒說過要換堅，「因為換堅的結果，最後不是換林智堅，是王世堅被換掉了」，但他熱愛民主運動，還想在民進黨內有一席之地，就沒有繼續深入談論這件事。

但他重申，民進黨如果在論文案上繼續拖，一定會被外界攻擊，導致人家認為綠營在硬拗，國民黨之所以腐化、人民這麼唾棄，主因是藍營從過去到現在都自以為是，有錯不改，但民進黨不一樣，黨內同志若有疏忽只要知錯能改就好，林智堅就快點自我決定去捍衛清白，不過大選登記還沒到，民進黨剛好可以證明，只要有瑕疵、當事人自我處理後，再由黨內的人才頂上，這樣就不造成問題，「結果這不造成問題的反而變成一個問題，這是我一直覺得很奇怪的事。」