為讓遊客走得放心安心，新北市觀旅局採用高科技的檢測技術，替高齡85歲的古蹟碧潭吊橋量身打造健檢項目，健檢工作歷經149天於日前完成。（新北市觀旅局提供）

為讓遊客走得放心安心，新北市觀旅局採用高科技的檢測技術，替高齡85歲的古蹟碧潭吊橋量身打造健檢項目，健檢工作歷經149天於日前完成。

觀旅局表示，碧潭吊橋全面性檢測作業是10年一次的安檢作業，得益於技術提升，所以健檢項目更加廣泛且深入。例如相位陣列超音波技術是用來檢測橋塔頂部固定主纜索的鞍座螺栓，這項技術原本是用於檢測核電廠設備螺栓的健康與完整狀況，原理就像人體超音波檢查一樣，以非破壞性檢測方式將超音波輸入螺栓中，再從螺栓回傳的超音波訊號判讀螺栓是否有瑕疵或斷裂。

吊橋混凝土橋塔柱部分，過往的結構安全分析集中於檢測裂縫長度與寬度，這次運用最新的敲擊回音法，得以檢測裂縫深度，能更準確判讀混凝土結構強度穩固性。

引領檢測團隊的是來自中央大學土木系教授王仲宇，他表示，這次吊橋健檢還花了很大心力檢測垂吊索的穩定性，工作人員運用高空蜘蛛人作業，頂著豔陽日懸掛在7層樓22米高度的垂吊索上，不畏高度及搖晃進行檢測穩定性，是非常考驗團隊專業技術的做法，吊橋健康科技檢測作業從鞍座、主索、垂吊索、橋塔混凝土柱做了完整且全面的檢查，確保吊橋結構安全無虞。

觀旅局長楊宗珉指出，碧潭吊橋2013年8月列為市定古蹟，1937年建成的時候原名「碧橋」，是連通碧潭的自然環境與都會生活的重要地標之一，在高度使用率下，為讓遊客及居民能夠更放心的在碧潭吊橋上漫步，委由中央大學團隊運用高科技及非破壞性檢測技術進行吊橋的健康檢查，進一步掌握碧潭吊橋的體能狀況及相關數據來進行安全把關。