上海商銀(5876)委託台灣IBM進行新核心系統建置專案，以多幣別單一核心開放架構，以達海內外統一平台資源共享，創造綜效，並做為上海商銀數位轉型的關鍵基礎工程。上海銀今股價收盤也創近一個月來新高，8月5日以來，收盤價就已重回「5」字頭。

上海商銀審慎因應後疫情時代的新常態，積極推動數位轉型，於2020年11月經董事會決議，五年內投資建置新核心系統、更新資訊基礎設施、打造關鍵應用平台及優化資安、風控、法遵等項目，以奠定數位發展基礎，創造上海商銀永續經營之競爭優勢。歷經約1年多的時間，先後完成優質廠商遴選、系統功能驗證、高階範圍確認等評估作業，於2022年6月24日，正式簽約委託台灣國際商業機器股份有限公司(IBM)進行新核心系統建置專案，專案範圍為新核心系統及其關聯之軟、硬體設備，包含核心系統主體、核心系統交易中台及其週邊系統等。雙方於8月10日假上海商銀總行民生大樓共同宣布正式啟動新核心系統建置專案，亦稱為『銀核系啟動計劃』，由上海商銀榮康信常務董事、林志宏總經理、郭進一執行副總經理，與台灣IBM總經理高璐華、IBM諮詢大中華區副總裁李郁靜、台灣IBM諮詢總經理吳建宏、台灣IBM諮詢合夥人蕭俊傑等共同主持啟動儀式。

上海商銀與台灣IBM共同攜手打造1套核心平台、2個架構優化及眾多亮點的新核心系統。

1套核心是指打造多幣別全功能的單一核心系統，以達海內外統一平台資源共享，創造綜效，並做為上海商銀數位轉型的關鍵基礎工程。2個架構優化中，第1個優化是「敏前台、穩核心、大中台」，其中，「敏前台」係透過分行創新提升客戶滿意度；「穩核心」係重新定位核心系統，保留存、放款及貿易融資等核心基本功能，其他功能析離至週邊系統及大中台處理，以提升核心系統效率與穩定；「大中台」係在核心及週邊系統外，尚有一些期待的新需求待滿足，例如：全行級CIF(客戶資訊檔)、全行級定價中心等，即建置於大中台系統實現。第2個優化是「支持雲架構，打造創新平台」，採用開放平台技術及微服務架構，以因應數位時代瞬間大量交易。

上海商銀的核心系統將選用國際知名品牌Temenos的T24套裝軟體，其產品納入高度參數化設計，加速各項金融商品推出的效率，以即時提供顧客各種創新的金融服務。上海商銀的新核心系統專案預計完成建置後將有不少亮點，包括服務不中斷、讀寫分離讓高頻查詢不卡關、系統可以持續升級等，期待未來新核心系統正式上線後，客戶能深刻感受到核心轉換後的優質體驗。

上海商銀總經理林志宏總經理表示，「工欲善其事，必先利其器」，新核心系統的建置將提升該行長期的核心競爭力，也是上海商銀推動數位轉型上非常重要的基礎工程，IBM是上海商銀長期而重要的合作夥伴，該行將與台灣IBM共同攜手，在專案期間內，建立多幣別單一核心，打造開放架構，並達成人才培育與專業傳承，持續創新傳承百年基業，與客戶共創更美好的未來。