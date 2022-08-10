漢來美食（1268)7月營收回升到3.05億元，月增59.77％、年增475.51％；累計前7月營收18.79億元，年增17.99％，6月及7月分別以33％、60％的增幅回升，預期8月在暑假及節慶陸續到來的氛圍下營收將持續成長。

漢來美食旗下最大的品牌－漢來海港餐廳，全台共7家分店，7月起已逐漸恢復往常的訂位盛況，尤其假日更是一位難求，顯示國人已走過防堵疫情的階段，建立與病毒共存的信心，回歸日常的生活節奏及消費模式。