阿里山森林遊樂園區內的沼平車站可看到銀河星空。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山森林遊樂園區內的沼平公園可看到銀河星空。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山森林遊樂園區的對高岳車站一帶的星空夜景十分夢幻。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「英仙座」流星雨極大期將落在8月12日深夜到13日黎明前，為迎接這場天文盛事，嘉義縣文化觀光局趁勢盤點出7處嘉義最佳觀星點，邀民眾到嘉義縣追星許願。

嘉縣文化觀光局指出，流星雨極大期落在8月12日深夜到13日黎明前，11日到14日夜間也是推薦觀賞時機，據台北天文館預測，每小時最多可達上百顆流星，而嘉義縣7處最佳觀星點包含離嘉義市區不到20分鐘的「牛埔仔愛情大草原」、360度無死角的「阿里山小笠原觀景台」、淺山區的「太興岩步道」、阿里山森林遊樂園區的對高岳、祝山觀日平台、沼平車站、二萬坪，以及梅山的太興岩步道。

文觀局強調，7處推薦追流星雨景點，光害低且無建物遮蔽，皆符合觀星條件，到現場就有機會用肉眼欣賞到清晰明亮的火流星，歡迎遊客趁暑假來嘉義欣賞夏季銀河秀，還能看見一年一度的英仙座流星雨。

嘉義縣長翁章梁表示，夏季是看星星、賞銀河的最佳時機，想要看到滿天星斗的先決條件就是無光害、無遮蔽，嘉義有著先天優良的地理位置，十分適合進行觀星活動，只要來到山區，找到光害少且視野開闊之處，抬頭就能看見燦爛星空，推薦遊客來欣賞夏季限定的浪漫空景！

文觀局長許有仁則說，嘉義山區不僅抬頭能看銀河跟流星雨，低頭也能將嘉南平原的夜景盡收眼底，如梅山28彎的觀景台、番路的半天岩、二延平步道，皆能看到令人讚嘆的平原夜景。