封測大廠矽品將徵才，為雲林縣虎尾園區新廠作準備。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

封測大廠「矽品精密工業」將在中部科學園區雲林縣虎尾園區興建新廠，第1期工程今年第4季動工，預計2024年竣工生產，虎尾就業中心10日表示矽品因應新廠需求，將於13日徵才，開出製造組主管、製程工程師等30個職缺，錄取後會先至彰化廠、中科廠受訓，待新廠完工後，再轉至新廠上班。

日月光投控子公司國際封測大廠矽品，向中部科學園區虎尾園區承租4.5公頃土地興建新廠，上個月矽品行政長簡坤義率團隊拜會雲林縣長張麗善，雙方就建廠事宜進行會談，矽品強調以實際行動加碼投資台灣，將先進封裝製程設在雲林，藉此擴展大中部地區產業版圖，並推升雲林及周邊縣市整體就業機會與經濟成長。

勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心表示，中心將在本月13日於北港鎮老人會舉辦青銀徵才活動，共有16家廠商釋出316個工作機會，矽品也在此次活動中徵才，開出製造組主管、製程工程師、IT-INF工程師與技術助理等30個職缺，起薪在32K至40K，錄取後會先至彰化廠、中科廠受訓，日後再轉至新廠上班。

就業中心說，13日徵才活動開出近300個「無經驗可」的青銀友善職缺，其中有近170個職缺起薪3萬以上，還有廠商開出月薪45K要找工安人員與組級幹部，希望吸引優秀人才。

雲林縣政府指出，矽品設廠位置交通網絡發達，鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，可滿足科技與生技產業人才需求，另有中科各園區及鄰近工業區可作為產業支援體系，相信矽品的進駐，雲林未來會有更好的發展。