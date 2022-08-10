1名人妻日前讓孩子上音樂家教，因孩子沒有老師家的電梯磁扣，社區管理員竟讓孩子手提樂器爬19樓，她怒炸喊「欺負小孩子」，文章曝光後，有人認為管理員行為不妥，但也有人表示，應該要老師下樓帶學生，2派網友爭論不休。

1名人妻於臉書社團《爆廢公社》發文，她幫孩子報名音樂家教，日前孩子去音樂課時，大樓管理員因孩子沒有電梯磁扣，竟讓孩子手提樂器爬樓梯上19樓，他不滿直呼：「有些管理員的權力真大，還會欺負小孩子」。原PO解釋，正常大樓訪客程序，管理員應先詢問住戶是否有訪客，未料對方直接要求孩子爬樓梯上樓，音樂老師聽聞後也怒喊：「什麼爬19樓，叫管理員自己爬爬看」。

貼文一出，網友們紛紛留言：「不能搭電梯但走樓梯可以，那陌生人跟壞人肯爬樓梯的話也可以進去囉？」、「大樓管理員的回覆的確不妥」、「要小孩自己爬19樓⋯太誇張了」、「可以走樓梯不會奇怪嗎」、「雖然家長沒協助小孩借用磁釦，但管理員放行也是很大的失誤」。

但也有人認為，雙方皆有問題：「換個角度想，職責問題，老師沒考慮到小朋友非住戶應該是先跟警衛溝通，警衛也可打給老師詢問是否要下來，而不是單方面決定」、「老師怎麼不下來帶，然後先去責怪管理員」、「管理員也只是做他應該做的，老師本來應該下來跟家長接手帶小孩上去，中途有任何問題，不慎關在電梯或其他居心不良的人一起進電梯發生危險算誰的」。