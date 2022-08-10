高雄市高苑科技大學辦校糾紛，對於教育部9日發文同意該校董事會解除校長趙必孝的職務，校方對此表示不解。董事會則說，近期將舉行董事會，並報請教育部選出代理校長，將繼續辦學。

高苑科技大學教職員自救會表示，首先，教育部公文未依《私立學校法》對校長解任，而是依財團法人高苑科技大學董事會會議中所認定的「缺失」理由解聘校長。而其所謂的「缺失」，校方早已向教育部申覆，至今未收到教育部回覆，而教育部卻以董事會自行認定的缺失做為「原則同意」解職校長的理由。

其次，教育部同意想停辦學校、欠薪的董事會解聘趙校長，並要求在同意解職校長後再捐資，其動機與緣由實在令人難以理解。此令人質疑是否有特定單位在為董事會清除障礙？且現任董事會從今年初突然接手學校，短短5天內就要求老師減薪資，職員降薪，完全不顧法令程序。

第三、董事會要求停辦已經核定通過的五專招生，並頻繁干涉校務，企圖派任新校長，扣押財務文件，要求校內小型工程停工，甚至最早在3月中就要求趙校長離職。校長在整個過程中，站在學校教師和職員之一方，努力維持學校正常運作；沒想到董事會依然多次違反捐資承諾，導致全校老師從5月份欠薪至今。

目前，該校自救會的老師與職員中已經有近50名老師，依據《教師待遇條例》向法院提出要求全體董事負擔連帶責任的欠薪訴訟案，教育部甚至因董事會不捐贈資金，導致教師薪水無法發放，竟處罰學校，無視欠薪原因。

董事會對此表示，對於教育部解除趙校長的職務予以尊重，這是遲來的正義。董事會將持續辦學，也會依規定在 6 個月內完成新校長遴選，希望所有教職員全力配合新的領導團隊，繼續教學並輔導、照顧學生，董事會也會擇日跟所有教職員座談。