維生素D近年備受關注，因被認為可幫助提升人體對鈣的利用，民眾多會藉由補充維生素D來預防骨鬆、骨折，但發表在《新英格蘭醫學期刊》的最新研究卻顛覆大眾認知，結果顯示，健康的中老年人若無骨骼疾病，不需額外補充。國內專家提醒，若想預防骨折，需有健康的生活習慣、均衡飲食、運動習慣、不菸少酒；另外，篩檢也很重要，骨鬆早篩檢，骨折不出現。

為測試補充維生素D是否有助降低成人發生骨折的風險，研究團隊找來2萬多名健康的受試者，進行5年的研究，研究發現，補充維生素D未顯著保護或降低骨折風險，健康的中老年人若無骨骼疾病，或無維生素D缺乏症、骨質疏鬆症等，不需額外補充。

哈佛醫學院教授、研究人員梅麗兒．勒博夫（Meryl LeBoff）表示，這是美國歷來規模最大、耗時最長的維生素D隨機對照實驗，研究發現，維生素D若和鈣質一同服用，吸收效果會更好，但並不能夠有效降低任何部位的骨折風險。

骨質疏鬆症專家、加州大學教授史蒂芬．卡明斯（Steven Cummings）也說，關於攝取維生素D不影響普通老年人的骨折風險，已成一事實，可破解維他命D可預防骨折的迷思。

中華民國骨質疏鬆症學會秘書長戴大為表示，他擔心此研究結果被誤解，擴大解釋成即使已骨質疏鬆、已有發生脆弱性骨折，仍不需補充鈣質及維生素D。過去研究顯示，若骨質疏鬆症或已骨折的患者，這群人是鈣質與維生素D最缺乏的一群人，因此補充鈣與維生素D被證實可降低骨折機會。

戴大為提醒，若想預防骨折，需有健康的生活習慣、均衡飲食、運動習慣、不菸少酒；另外，篩檢也很重要，骨鬆早篩檢，骨折不出現。有骨質疏鬆的疑慮，須檢測骨密度，及早篩檢及早治療。

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