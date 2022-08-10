昔為高科技業工程師的陳敬中(左)轉職務農，希望把都市的消費者帶入農田，了解在地生態。(曹婷婷攝)

開發古法柴燒龍眼乾產品，拓展外銷版圖的陳昀鎂。(曹婷婷攝)

周慶原與妻子許淑婷夫妻同心，一起耕耘出美好的洋香瓜。(曹婷婷攝)

行政院農委會2013年推動百大青農輔導，9年來輔導、培養許多優秀農友，台南區農業改良場今天發表「雲嘉南尚青」專書，13名青農分享踏進農業的甘苦，從克服農業技術到應對氣候變遷，猶如一部教戰守則。

百大青農輔導計畫今年邁入第6屆，台南農改場指出，歷屆百大青農選拔，雲嘉南每年約有25人入選，「雲嘉南尚青」記錄前4屆13位百大青農故事。農改場場長楊宏瑛說，每名青農背景、定位與基礎不同，但從農過程不約而同面臨困境，「就算犯錯也是一種成長」，期能藉由他們的故事，鼓勵更多有志青年投入農業。

77年次陳昀鎂從小看阿公、父親種龍眼、烘焙龍眼，接下傳承重擔的她，返鄉栽種5、6公頃的龍眼，致力於把龍眼乾變精品。她說，市場充斥泰國、越南、大陸進口龍眼乾，與自家古法柴燒龍眼乾價差2、3倍之多，自知很難「以量取勝」，她堅持古法烘焙也推出品牌，成功打進加拿大、香港、日本、新加坡市場。

家中無農業背景，住南投的周慶原求學接觸農業，立志從農，與妻子許淑婷落腳嘉義種洋香瓜，第1年只賺30萬元，收成勉強支付租金跟肥料錢，摸索多年，在前輩指導下總算種出良率達9成的洋香瓜，且1年3作，專攻送禮市場。

昔為高科技業工程師的陳敬中，6年前轉職務農，沒有經驗的他，到台南農改場農民學院上課，從頭學起，如今經營「阿中生態農場」，除栽種稻米、玉米、地瓜，也在農場飼養雞、鵝。他說，務農很療癒，這是以前在科技業完全無法接觸與感受的領域，他也積極朝向低碳永續的「明日農場」努力目標。

13名青農故事還包括創造東山農業生命力的番社蔬果聯盟；從鼓手變農夫的「瓜瓜園」邱裕翔，舞出地瓜新樂章；創立自有品牌，熱心提攜後輩的胡育健；達成百萬年薪的苦瓜農溫偉毅；成就山城戀的杮子哥廖誌鑫；百年蒜香的福翰農場吳宗翰；轉型老字號花生的余兆豐；精準省工的綠蘆筍達人黃志偉；導入機械化栽培的陳育旗；打造消費者後花園的廖竑亮。