車輛零件跟鄭嫌的鞋子散落在地上。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

鄭嫌偷車後狂飆4公里自撞工廠護欄。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣50歲有多項前科的鄭姓男子，10日中午12點多，在苑裡鎮苑裡中山路地下道前發現一輛小貨車沒有熄火，趁車主不注意直接開走逃逸，疑似急著想要逃跑，逃竄4公里多，行經苑坑里自撞路邊工廠護欄，結果鄭嫌傷重送醫，目前轉往加護病房搶救中。

根據了解，鄭嫌有毒品竊盜等多項前科，今天中午走在苑裡中山地下道前，發現一輛小貨車鑰匙沒拔也沒熄火，鄭嫌眼見四下無人，隨即跳上車將車開走逃逸。古姓貨車車主見狀，連忙從店家門口衝出，但已經來不及追趕，事後向通霄警分局報警。

古男向警方提到，他當時只是臨停下車買便當，很快就要離開，一個沒注意就被偷開走，他想追也追不到。鄭嫌偷完車後一路開快車，後來疑似車速過快自撞護欄，警方獲報後到場處理，赫然發現毀損車輛就是古男失竊的車。

鄭嫌車禍當時卡在駕駛座，整個人因為撞擊力位移，車輛也因為撞擊力道強烈，車體零件散落在地上，就連鄭嫌的鞋子也掉落在地。警消人員將他救出後，協助他送醫治療，鄭則因車禍有手掌撕裂、肋骨多處骨折、髂骨移位等情況，目前正在加護病房搶救中，詳細案情則有待警方釐清。