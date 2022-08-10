今天在大聯盟場上教士以7：4力退巨人，在低迷幾場比賽後總算展現了實力，新重炮手索托(Juan Soto)4局轟出來到聖地牙哥的首發全壘打，率先幫球隊開胡，9局下半平手時馬恰多(Manny Machado)更上演再見3分炮直接帶走比賽，一掃他們在9局上被拿3分的怨氣，最後勝投由牛棚投手希爾(Tim Hill)拿下。

Juan Soto has officially ARRIVED for the Padres with his first HR 💥pic.twitter.com/Z7c0QyWCwe — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 10, 2022

4日教士用全新打線迎戰洛磯，以9：1大勝，正當大家認為「宇宙教士」來襲時，卻苦吞5連敗，還被道奇上了一課，但今天面對巨人他們覺醒了，先發投手穆斯葛洛夫(Joe Musgrove)7局被敲6安打僅失1分，首局他被LaMonte Wade Jr.擊出陽春炮，不過4局索托還以顏色，逮中對手95 mph沉球轟出右外野，追成1：1。

6局教士延續火力，貝爾(Josh Bell)、柯朗沃斯(​Jake Cronenworth)聯手攻下2分，8局韓國游擊手金河成敲出二壘安打，為球隊繼續擴大分差，取得4：1領先進入9局。未料9局上半入選明星賽的終結者海德(Josh Hader)大失控，丟出4壞、觸身球失掉2分，然後遭隆格利亞(Evan Longoria)敲出高飛犧牲打，戰局瞬間又來到平手。

好在換投後沒再丟分，9局下教士不想夜長夢多，當家重炮馬恰多鎖定側投羅傑斯(Tyler Rogers)72 mph滑球，一棒敲出左外野3分入袋，教士用最精彩方式終結比賽，球隊也中止5連敗。此戰索托3打數2安打貢獻1分打點，敲出教士生涯首轟，而致勝功臣馬恰多5打數2安打有3分打點，貝爾4打數則有2安打表現。