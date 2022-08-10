台大昨（9日）判定林智堅論文嚴重抄襲，除民進黨質疑審查公正性，林智堅也痛批「未審先判」，並揚言參選到底。一份最新的網路投票顯示，若參選人陷入道德爭議，有高達82.3%的民眾認為一定會影響到選情！

入口網站《Yahoo》今（10日）起以「參選人陷入道德爭議，會影響你的投票意願嗎？」為題進行網路投票，本次投票共有三題，分別為「參選人陷入道德爭議，會影響你的投票意願嗎？」、「你是否會重視參選人的學歷？」與「擔任地方政要，你認為哪些條件會產生加分效果？（複選）」，將統計至19日，而截至今下午4點已有約8600位網友參與投票。

在問題一「參選人陷入道德爭議，會影響你的投票意願嗎？」中，82.3%的網友認為一定會，僅11.4%網友認為不會（2.9%不太會，8.5%完全不會）；而在問題二「你是否會重視參選人的學歷？」，正反雙方意見則接近（51%會重視，47.5%不會）；最後在問題三「擔任地方政要，你認為哪些條件會產生加分效果？（複選）」，以「道德標準」的80.6%奪下第一，「過往政績」、「施政魄力」則分別以64%與59.3%奪下第二與第三。