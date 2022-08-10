聶雲下麵鍾欣凌吃得樂開懷。（大拙匠人提供）

聶雲對美食相當講究，推出的拌麵配方也調整了500次。（大拙匠人提供）

「質感先生」聶雲推出拌麵產品，好友鍾欣凌前來力挺。聶雲早在4年多前就有推出拌麵的想法，一路走來遇到志同道合朋友，在一年半前正式籌備與推出品牌。許多明星都推出拌麵產品，會不會擔心市場飽和？聶雲樂觀地說：「我很愛吃麵食，拌麵產品多對我來說是一大福音，不會擔心。」聶雲誇鍾欣凌總能把食物吃得很美味，有想請她代言嗎？聶雲大笑表示：「我可能請不起喔！」

鍾欣凌稱讚聶雲眼光獨道且能言善道，說得一口好菜，可以把一塊蛋糕講得非常好吃，甚至10幾年前，聶雲介紹她買大陸的房產，分析得頭頭是道，讓她差點「潦下去」，笑說：「要不是錢不夠，不然我就投下去。」

她還爆料聶雲曾想湊合她和一位健身教練，笑言：「男方身材不錯應該扛得動妳。」於是約了一局20幾人到他家作客當煙霧彈。聶雲驚訝表示已事隔多年居然還記得，鍾欣凌卻面露驕傲說：「我當然記得啊，那健身教練還送我蛋白棒，但沒擦出火花，因為對方的眼睛還是雪亮的。」

2人從出道同門師兄妹一起做節目就很有默契，交情深厚，聶雲稱她是在台灣的家人，一群人常到他家吃吃喝喝，鍾的婚禮還是他當主持人，鍾欣凌則幽默回應：「但你婚禮我只有去吃。」聶雲稱讚她即使成為影后，無論是螢幕上還是私底下個性一樣真誠沒有不同，鍾欣凌卻眉頭一皺問：「你指的是化妝前、化妝後都沒差嗎？」逗得聶雲樂開懷。

聶雲常料理美食招待朋友，酸菜白肉、滷牛肉、燻雞都難不倒他，平時對孩子的飲食也相當講究，家裏很少有零食，「我的小孩現在在成長，我很注重澱粉、蛋白質、肉類、青菜的均衡。」他還會煎牛排讓孩子帶便當，兒子一次回來反映同學竟搶他的便當吃。兒女在飲食方面也被他訓練得「嘴很刁」，聶雲笑說一次帶他們外出用餐，吃酸菜白肉鍋，兒子嚐了一口竟對他說：「爸，這個做法不對吧。」