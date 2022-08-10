經濟部工業局2016年開始推動辦理產業人才能力鑑定(iPAS)考試，獲業界迴響，精密機械業者台灣瀧澤科技總經理戴雲錦指出，證照考試內容貼近業界，獲證者實力不輸名校。工業局副局長陳佩利進一步說明，iPAS考試獲證者初次求職成功率高達9成以上，相較勞動部職類別薪資調查結果，iPAS初任平均薪資也比一般初任人員高出10％以上，儼然成為職場搶手的當紅炸子雞。

IC載板供應廠景碩表示，台灣半導體能量近受重視，是長期累積人才成果，公司與名校、科大合作建構人才，攜手臺北城市科技大學，申請工業局數位人才實作培育補助計畫並培育多名學生，提供超過3萬元的實習津貼，學生實習結束後可領3萬5千元的留任獎金，起薪3萬3千元以上。

為加速補充產業跨領域具實作能力之專業人才，經濟部工業局2016年開始推動辦理產業人才能力鑑定(iPAS)考試，截至目前已有「電子通訊類、資訊類、智慧機械類、綠能科技類、生技醫藥類及跨領域」等6大專業領域21項專業工程師初、中、高級考試。iPAS是依據企業人才能力需求，規劃專業技術與能力的鑑定考試，客觀鑑別人才的專業知識力與實作即戰力，同時透過iPAS機制推動超過70所大專校院調整教學內容，並結合公協會及產學團體共同發展超過60門線上數位課程，已累計培育1.6萬人通過鑑定考試，已超過3200家次企業願意優先面試聘用通過iPAS考試獲證者，導引青年投入製造相關重點產業工作，目前電動車、資安、巨量資料是三大熱門需求領域。

為能培養符合業界所需之實作人才，陳佩利說明，經濟部自2021年起積極爭取4年期前瞻計畫預算，透過補助企業方式培育數位人才發展，由企業開立優質實習職缺，協助企業依實際需求量身規劃與設計完整優質實習訓練計畫，實習生結訓並考取iPAS證書後被企業所聘用。

經濟部已推動超過70家企業，共培育近1300人。學子進入企業實習，以「做中學」的方式徹底消弭學用落差。同時，因疫情加速數位學習，工業局提供數位課程資源，協助企業在疫情嚴竣之際仍可完成培育人才之工作，已培育超過6700人次數位人才。

7月29日工業局和教育部、美國在台協會等單位，共同辦理「跨域數位暨國際人才就業博覽會」，「iPAS 產業人才能力鑑定」參與其中，邀集亞馬遜雲端運算服務(AWS)、美光、台達、愛立信、廣達、華碩、凌羣、緯創、啟碁、中華精測等近30家國內外知名大廠開立超過2000個優質職缺，當天初步媒合率近六成，像矽格開出的職缺已經成功招募到人才，工業局指出，這代表徵才活動對於企業及iPAS求職者很有幫助。