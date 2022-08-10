台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)自結7月合併營收為79.4億元，年增10.65%，為歷年同月新高，「中秋節」月餅早鳥預購潮則於7月提前湧現，至今銷售年增逾2倍，瞄準中秋送禮商機，momo《中秋早鳥預購》攜手知名飯店、老字號名店與食品大廠推出約1700月餅品項選擇，希望為營運增添動能。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年7月合併營收約為79.4億元，年增10.65%，續創歷年同月新高，累計今年1至7月合併營收逾560.13億元，較去年同期成長17.2%，續創歷年同期新高，其中7月momo網路購物也再度刷新歷年同期新高，年增11.9%，業績佔比達全公司營業額的95.2%；同時五大品類皆維持穩健的成長，其中以健康休閒、流行精品、美妝保健表現最為亮眼。

富邦媒表示，momo營運成長動能其一受惠七夕情人節、父親節「節慶商機」助攻，帶動站上專櫃保養彩妝、按摩椅、運動器材等銷售表現；隨著疫情趨緩，加上「暑期商機」挹注，飯店、美食與旅遊票券等買氣飆升；而流行品類隨著人們戶外活動的增加，亦有突出的銷售表現。

展望8月，富邦媒表示，「節慶商機」一波接著一波，本週五「中元節」接力登場，網購普渡採買熱潮持續攀升中，momo《中元澎派食祭》祭出飲品、零食、米麵、生鮮等商品限時下殺5折起；同時推出「中元自選拜拜箱」299元起，讓消費者能輕鬆自由選；「中秋節」月餅早鳥預購潮則於7月提前湧現，至今銷售年增逾2倍！隨著網購消費習性的養成，品牌更加重視線上通路的佈局，今年中秋momo購物網月餅銷售品牌數已突破100家，品項數年增逾2成。瞄準中秋送禮商機，momo《中秋早鳥預購》攜手知名飯店、老字號名店與食品大廠推出約1700月餅品項選擇，希望為營運挹注動能。