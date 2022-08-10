百貨家電通路商集雅社（2937）10日公布半年報，上半年營收17.83億元，較去年同期成長26.59％、營業利益9,007.5萬元，年增50.16％、推升毛利率達27.01％、稅後淨利7108.7萬元，EPS為1.94元，年增49.23％，創同期新高。

此外受惠疫情降溫，7月營收表現不俗來到2.98億元，年增56.58％％；累計前7月營收達20.81億元，年增30.15％，已超越目標。

集雅社表示，受惠政府提供換購節能家電補助延長實施到明年6月，加上房地產上半年持續熱絡，許多住宅、商辦和廠辦案都邁向完工交屋高峰，因此帶動不少消費者趁機換購家電；而集雅社也順勢推出各項優惠方案搶客，並搭配新據點開幕，推升上半年營運動能。

由於今年夏季電費調漲造成民眾荷包縮水，購買能源效率1、2級能效的省電產品，更是民眾選購商品時所在乎的重點，其中空調、電扇、空氣清淨機、冰箱等涼夏家電為熱銷商品。