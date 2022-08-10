現正在Disney+平台熱映的韓劇《黑話律師》，是男神李鍾碩退伍後與潤娥攜手的強檔戲劇作品，一開播就收視長紅，兩人在戲中飾演夫妻，潤娥為了拯救蒙冤的丈夫，不僅要勇敢果決對抗惡勢力，還要有過人的機智與敵人鬥智，她在胸前佩戴CHAUMET的Jeux de Liens系列項鍊，交錯的連結代表命運的交會，頗具深意。

潤娥在《黑話律師》中，配戴CHAUMET Jeux de Liens系列項鍊。（擷自IG）

李鍾碩在《黑話律師》飾演勝訴率僅10%的三流律師朴昌浩，在調查一樁殺人案過程中含冤入獄，潤娥則飾演護士妻子高薇瑚，她深信丈夫的清白，為了拯救丈夫、悍衛家庭，從原本的溫柔校花，搖身一變成為嗆辣人妻，角色的轉變十分戲劇化。

CHAUMET Jeux de Liens系列18K玫瑰金鑲鑽項鍊，8萬5900元。（CHAUMET提供）

而最特別的是她在戲中選擇佩戴法國皇室珠寶品牌CHAUMET經典的Jeux de Liens系列項鍊，兩條線交錯的圖案，代表了命運的連結，象徵她與丈夫堅貞的愛情，以及在命運的巧妙安排下，她將與丈夫攜手揭發一場大陰謀，展開剷惡鋤奸的正義行動。