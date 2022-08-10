俄羅斯駐聯合國代表團已要求於11日就烏克蘭連日襲擊扎波羅熱核電廠（NPP）一事，召開聯合國安理會會議，以討論烏克蘭最近對扎波羅熱核電廠的襲擊，以及這可能帶來的災難性後果。

據塔斯社10日報導，代表團消息人士透露，俄羅斯已要求國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西一同參與，而他也將就此問題進行報告。

俄國說，烏軍一再針對札波羅熱核電廠區域發動攻擊，而它是全歐洲最大的核電站，擁有6座正在運行的反應爐。 烏克蘭軍方7日再度炮擊了該發電廠，特別是針對核廢料貯存庫。

當地臨時軍政府指稱，烏軍使用220公釐BM-27「颶風」(Uragan)多管火箭發射器，發射了一枚集束彈頭到廠區內，其中的子彈頭損及行政大樓和核廢料貯存庫鄰近區域。而先前烏克蘭軍方月5日和6日連日轟炸了扎波羅熱核電站。

一名俄羅斯軍人守衛扎波羅熱核電廠的資料照片。（美聯社）

2022年3月該發電廠被俄軍佔領，目前運轉量為70%，因扎波羅熱佔領區電力過剩，俄方計劃將扎波羅熱核電廠的部分電力輸送到克里米亞。