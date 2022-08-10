林志穎7月22日駕駛特斯拉發生嚴重自撞車禍，車子起火燃燒，所幸林志穎父子被熱心民眾即時拖出車外，逃過一劫，兒子僅輕傷，林志穎經治療和休養後，傷勢好轉、目前轉入普通病房。近日有眼尖網友就發現，林志穎日前悄悄現身微博粉絲群簽到，此舉也被解讀是他低調報平安，讓網友看了又驚又喜。

林志穎上月底出車禍後，就住院接受治療、動相關手術，家人和經紀人都很保護林志穎隱私，沒有對外多談他的傷況，據悉，林志穎手術順利、傷勢已好轉，並轉入普通病房，他的大哥林志杰日前也在粉絲群報平安，表示：「志穎安全了」。

近日就有眼尖網友發現，林志穎在7日悄悄現身微博粉絲群簽到，之後也不時上線，其實，林志穎在車禍前就有簽到的習慣，而他在車禍後在網上「現蹤」，此舉也被解讀是，林志穎低調報平安，讓網友看了又驚又喜。

林志穎現身微博粉絲群。（圖／取材自微博）

至於林志穎車禍原因，林志穎弟弟林志鑫和經紀人日前則表示，林志穎意識清楚、能夠進行簡單對話，儘管他們有試過要詢問車禍當時的狀況，但林志穎仍無法完整還原，一切仍待林志穎狀況好轉，再與相關單位說明。