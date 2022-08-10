頭份市音樂公園位在尚順廣場旁住宅區。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌10日上午視察頭份市音樂公園。（謝明俊攝）

頭份市音樂公園位在尚順廣場旁住宅區，設有滑索及砂池供小朋友玩樂。（謝明俊攝）

國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議員張淑芬、徐功凡等視察甫完工的音樂公園。（謝明俊攝）

頭份市是苗栗縣人口最多，並且是人口持續增長的城市，因鄰近科學園區，使得移入年輕族群增加甚多，親子休憩設施的需求大增，苗栗縣政府推動「一鄉鎮一特色公園」，對頭份市投注更多經費改善舊公園設施，以及增建新公園，斥資2千萬元興建的音樂公園業已完工，縣長徐耀昌10日前往視察，前一天開放試用，獲得家長及小朋友們好評，未來將再新建頭份親子館，提供市民更多服務。

頭份市擁有超過10萬人口，對於公園休憩設施數量也較其它鄉鎮多，苗栗縣政府根據人口數量將頭份市列為公園及親子設施重點發展地區，陸續向中央爭取經費並自籌配合款，將頭份市忠孝、蟠桃等老公園內的遊憩設施全面更新，並已經完工啟用。頭份市公所並自籌經費投入頭份運動公園全面整修，讓頭份市生活機能更趨完善。

由於尚順廣場帶來的龐大商業機能，連帶尚順廣場旁成為頭份市目前最重要的住宅大樓集中區域，因此，苗栗縣長徐耀昌特別指示將廣場旁的公園預定地，投入2千萬元興建音樂公園，讓周邊住宅住戶擁有更完善的親子遊憩設施。

音樂公園由水利處負責發包施作，以1座大型薩克斯風為造型主題的大型溜滑梯，作為整座公園的主景觀，周邊搭配設置滑索場、砂池、以及其它兒童遊樂設施、公廁等，加上以彩虹豎琴及全彩音樂鋼琴等意象作為裝飾，繽紛亮麗的色彩更使公園充滿生趣。

音樂公園日前完工後，經過局部調整，9日，縣府開放民眾試用，雖然縣府未作事先預告，但仍有近百名家長帶著小朋友前往試玩，反應非常熱烈。徐耀昌視察結束表示，未來將繼續在附近興建室內親子館，讓頭份市繼續朝現代化都市邁進。