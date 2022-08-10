法務部調查局南部地區機動工作站３日破獲高雄市鳥松區某社區大樓內的跨境電信詐欺機房，當場捕獲４名機房成員，並扣押相關證物及毒品。（南機站提供／楊舒婷高雄傳真）

法務部調查局南部地區機動工作站３日破獲高雄市鳥松區某社區大樓內的跨境電信詐欺機房，當場捕獲４名機房成員，並扣押相關證物及毒品。此電信詐欺案是以偽裝大陸公安的身分，詐欺陸籍居民。經南機站擴大偵辦，發現嫌犯唐姓男子於5日潛逃國外，立刻向相關單位請求遣返，並於6日將剛下飛機的唐男逮捕，此案將會持續擴大偵查。

此電信詐欺案是以偽裝大陸公安的身分，詐欺陸籍居民涉及刑事案件，需要將戶頭的錢匯款至詐騙帳戶。根據通聯記錄，此詐欺集團一天可撥打近千通的詐騙電話，每天早上8點開始上工，一路打到傍晚，毅力相當驚人，受害民眾也相當多，至於準確的受害人數，還在擴大偵查中。

此電信詐欺機房於７月間搬入高雄市鳥松區澄清湖畔某公寓大樓，並設有密錄器等設備監控，以防遭到查緝，南機站經全力偵辦後，於8月3日趁嫌犯要出門時，一擁而上，將此機房破獲。警方進入時，還有嫌犯將證物手機丟出窗外，試圖滅證。搗破機房後共搜出智慧型手機13支、電腦3台、安非他命0.71克，可見嫌犯們是「一邊吸毒、一邊詐騙」，並逮捕孫姓、蔡姓、黃姓及謝姓4位嫌犯。

機房被搗破後，南機站擴大偵辦，發現唐姓男子涉嫌重大，於5日下午4時30分申請拘票，沒想到被唐男搶先一步，於當日下午2時飛往泰國躲藏，調查局立即透過泰國法務祕書及移民署駐泰祕書共同合作，向泰國移民單位請求拒絕唐男入境，並於6日早上將剛出機場的唐男逮捕，讓想逃的唐男無處可躲，面對司法制裁。

至於此詐騙集團與近日鬧得沸沸揚揚的柬埔寨詐騙案是否有關，南機站副主任劉敬三也表示，此集團多次出境到馬來西亞、柬埔寨等不同國家，至於跟柬埔寨的人蛇集團是否有關聯也在擴大清查當中。

全案經調查發現該詐欺集團是以偽造之公安人員證件及人民檢察院公文向大陸地區民眾進行跨境電信詐騙，涉嫌違反刑法第339條之4第1項第2款、第3款及組織犯罪防制條例第3條等罪嫌，調查局將持續擴大追查詐騙所得流向及追緝其他共犯到案。