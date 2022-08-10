德國旅遊集團途易(TUI)周三公布上季的營業虧損。該公司指出，問題在於歐洲客運航班的中斷，導致額外成本的增加；但是夏季的預訂(bookings)金額已經接近疫情爆發前水準。
如果剔除因航班中斷而增加的7500萬歐元額外成本，途易第三財季(4~6月)調整後營業利益應為4800萬歐元，為新冠肺炎危機爆發以來的首次正數業績。然而實際上途易是出現營業虧損。
途易上季營業虧損為2700萬歐元，低於去年同期的6.7億歐元。
途易在全球的旅遊勝地經營著旅遊營運商、旅行社、航空公司、飯店、郵輪等業務，業務觸角廣泛。在疫情重創旅遊業之後，途易正在滿足所謂的「報復性旅行」的需求。
上季集團整體的預訂(bookings)金額為2019年夏季水準的90%。途易表示，預計七月和八月的預訂，將升至疫情爆發前水準的93%。
該公司表示，預計今年夏季的預訂仍將接近於2019年水準，而平均價格也顯著高於三年前。
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