南寶（4766）伴隨歐美經濟解封，出貨動能增溫，搭配反應成本啟動漲價策略，第二季毛利率22.9％，較第一季提升0.7個百分點，並自去年第四季落底來逐季回升；上半年營收、獲利、每股盈餘齊創歷史新高，淨利10.57億元，年增71.1％，EPS8.76元，為上市來新高。

南寶受惠運動品牌客戶持續回補庫存，7月營收月增2％，年成長23％；前7月營收124.42億元，年增19.4％，齊創同期新高。樂觀看待營收動能，力拼全年營收續衝新高、獲利更上層樓。

南寶生產各式接著劑與塗料，為台灣第一大接著劑品牌，也是世界第一大鞋用膠供應商。在客戶積極回補庫存、歐美運動鞋終端市場需求強勁，第二季營收年增22％、季增13.4％，為單季新高；其中，營收比74％的鞋材接著劑與特殊接著劑業務年增25.6％，建材與塗料業務年增4.5％。

南寶表示，原物料價格仍維持高檔，持續與客戶溝通成本壓力並調整產品價格，加上營業費用控制得宜，第二季營業利益4.21億元，年增37.3％，淨利3.11億元，EPS2.58元。

展望後市，南寶認為，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，可望帶動今年全年營收成長，再創新高。其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖預期將放緩，但透過持續耕耘新產品與應用，仍目標持續成長。

此外，南寶持續拓展電子、軟性包裝材料等接著劑應用領域，已開發相關產品，如在液晶偏光板及觸控面板的光學接著劑，並期待掌握此成長機會；軟性包裝材料則主應用食品包材。