台翰（1336）今日公布2022年7月合併營收新台幣（以下同）達2.48億元，呈現月增12.4％表現，更較去年同期的1.94億元明顯成長27.7％，寫下最近45個月以來新高紀錄，累計台翰今年前七月合併營收13.99億元，年增23.6％。

台翰表示，在既有多功能印表機、事務機、投影機、視訊設備等機殼產品保持出貨暢旺下，全球知名電腦週邊裝置品牌客戶對於視訊系統設備機殼的拉貨力道增溫，挹注台翰塑膠射出成型業務7月份銷售表現，較去年同期明顯成長22.4％，推升單月營收達2.48億元，寫下2018年11月以來新高紀錄。

根據國際市場調查GII（日商環球訊息有限公司）報告指出，預估全球噴墨印表機市場規模將以4.8％的年複合成長率成長，至2027年推升整體市場規模將達到456億美元，有助於創造台翰於全球印表機市場業務拓展良好環境。台翰進一步表示，近年來集團持續深化塑膠成型、模具業務開發，拓展多元應用領域，透過高度客製化研發、高良率量產利基，持續深化單一客戶開發新機種的滲透率，助力整體業務接單與出貨量能，創造集團整體營運良好成長動能。

展望2022年第三季，台翰維持審慎樂觀看法。隨著步入傳統出貨旺季，觀察主要客戶為積極搶占市場份額，仍持續推進新產品上市規劃，更明顯在產品上做出大膽創新的顏色造型設計，且複雜度較高的新機種享有優於平均毛利率的水準，隨著印表機、多功能事務機等新訂單產品逐步加入生產計劃，有助於創造新一波銷售動能。