烏克蘭用美國提供的海馬斯（HIMARS）對付境內俄軍

1位俄羅斯軍事專家說，美國已開始限制提供烏克蘭的軍援，並說他認為，這和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的行為有關。

據《新聞周刊》（Newsweek）9日報導，就在拜登政府宣布，將再提供烏克蘭包括火箭彈等價值10億美元（約300億台幣）新軍援1天後，俄羅斯《祖國軍火庫》（Arsenal of the Fatherland）編輯列昂科夫（Alexei Leonkov）便發表了相關評論。

列昂科夫周二在Telegram上提及，美國提供基輔的M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱海馬斯（HIMARS）。而對烏克蘭部隊來說，這是款改變遊戲規則的武器，讓他們得以攻擊俄軍指揮中心和軍火庫。

不過，他接著指出，美國正開始限制未來提供烏克蘭武器的清單，而原本打算提供基輔的20套海馬斯，如今僅交付了16套。

列昂科夫說，如今美方暫時拒絕提供烏克蘭不斷要求的F-16，而波蘭則給了基輔232輛坦克，而斯洛伐克則提供了11架米格（MiG）-29戰機。

烏克蘭擊中俄羅斯在克里米亞的空軍基地

列昂科夫意有所指地說，隨著圍繞澤倫斯基的「醜聞和爆料」在西方媒體愈演愈烈，這暫時拒絕也可能會變成永久。然而，他並未具體說明，所謂的「爆料」究竟意味著甚麼，隨後便話鋒一轉，說澤倫斯基宣稱，在烏克蘭南部城市刻松（Kherson）大舉反擊俄軍，但事實上地面戰況幾乎沒有改變。

另一方面，俄羅斯國營媒體也拿澤倫斯基和國際特赦組織（Amnesty International）間的爭議大作文章。國際特赦組織指控，烏克蘭部隊故意把基地設在住宅區，以致危及平民。

也因此，列昂科夫說，西方媒體對澤倫斯基的抨擊，還有華府可能對供應烏克蘭武器設限，都是環環相扣的，並不令人意外。他甚至直指，澤倫斯基已有污點，命運已經注定。

然而，目前並沒有證據顯示，美國已拒絕提供烏克蘭F-16戰機。上個月美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）還說，華府和北約盟國正在考慮訓練烏克蘭飛行員，如瑞典「獅鷲」（Gripen），或是法國達梭（Dassault）的「飆風」（Rafale）戰機等不同的平台，都可能送往烏克蘭。