文化局多管齊下推廣文資保存，在航空城文史調查駐地工作站中設有行動博物館。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園尖山遺址為目前市內唯一公告市定的考古遺址，除是台灣學界首處考古田野實習地點外，大量出土文物更極具歷史價值。因應先前《文化資產保存法》修正，桃市府8月1日正式公告將遺址更名為「大園尖山考古遺址」，同步修改指定理由與法令依據。文化局也持續推動文物展示計畫，未來盼與學界合作，將館藏結合研究，為文化保存展現新風貌。

大園國小1931年校地整地時挖出珍貴文物，台灣大學1952年在此進行人類學系首次考古田野實習，2008年依試掘結果指定為縣定遺址，桃園升格後改為市定遺址，2011年因校方興建校舍，進行第3次發掘，數次都挖出大量陶器與石器，顯示遺址涵蓋時間達千年，連接起圓山文化、植物園文化與十三行文化，也顯現漁獵、農耕並行的生活模式。

為配合2016年《文資法》修正，文化局去年起辦理考古遺址審議會，並在今年6月決議通過、8月公告正式更名為「大園尖山考古遺址」，種類從指定遺址變更為直轄市定考古遺址。

文化局同步補充指定理由與法令依據，內容提及此遺址具文化發展脈絡中的定位與學術研究史上的意義；豐富遺物對釐清歷史文化具相當重要性，也是桃園台地唯一較具規模且有代表性的遺址；符合考古遺址指定及廢止審查辦法第3條第1項第1、2款指定基準。

文化局長期推廣遺址文物保存，文化資產科指出，出土標本數量多，均得到完善典藏，去年底在橫山書法藝術館內成立大園尖山考古展示館外，今年在航空城文史調查駐地工作站中也設有行動博物館；還與壽山高中合作推出「尖山寶藏」桌遊，開放各校索取；大園國小更列為校本課程，設有教具箱課程。

文化局多管齊下增加推廣能見度，未來也盼與學界合作，將館藏與研究結合，展現文資保存新風貌，未來待桃園航空城計畫完成後，也將規畫建置博物館保存遺址文物。