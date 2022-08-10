為喚起古早童玩活動的趣味性，台中市政府文化局將於8月13日、14日，於台灣民俗文物館舉行「古早味玩具公益市集」，集結不同類型的玩具攤主，包括，懷舊童玩、星際大戰玩具收藏、美系電影周邊玩具、復古汽車模型、日本卡通動漫玩具、迪士尼及皮克斯動畫公仔、文創扭蛋等，暑假期間讓親子來挖寶並體驗古早玩具歷史，販賣部分所得將回饋偏鄉兒童。

文化局表示，「古早味玩具公益市集」首次以「玩具」為主題，由台灣民俗文物館保溫團隊與方舟玩具合作辦理，集結不同類型玩具商、收藏家及古玩商，並邀請公益團體共襄盛舉、推展公益理念，展現台灣民俗文物館保存常民文化與發展創意能量的精神。

文化局指出，台灣民俗文物館自民國75年開幕至今已有36年歷史，不僅是台中重要的文化館舍，更是台中人共同的成長記憶。

為優化營運機能與服務品質，目前館舍正進行整修工程，工程期間為了持續文化推廣及服務市民之功能，文化局委託保溫團隊方木文化有限公司負責館舍管理維護，並透過藝術展覽、特色活動、主題市集等推廣常民文化及民俗內涵。

保溫團隊方木文化有限公司表示，為響應公益，市集也邀請夢想遊園地及台中家扶基金會等公益團體一起擺攤，推廣家庭照護協助及兒童救助等公益理念，搭配舊玩具回收、親子童玩活動，讓資源活化再利用，並回饋於偏鄉兒童。讓民眾參與市集挖寶同時，也能了解公益服務與共享精神，進而成為「做公益」的一份子。

市集現場逾30攤的古早味玩具攤主，將帶來特色收藏與民眾分享，民眾也可帶著自己的古早味玩具到場交流。「古早味玩具公益市集」將於13日至14日中午12時至下午6時舉行，親子齊聚挖寶，找回童年回憶。