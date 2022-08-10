小宇（左起）、炎亞綸、孫盛希分享戀愛經驗。（羅永銘攝）

《為你唱情歌》網羅李哲言、高有翔等9位出演者。（羅永銘攝）

《為你唱情歌》將在本週六首播。（羅永銘攝）

炎亞綸、宋念宇、孫盛希今（10日）帶領李哲言、高有翔等9位出演者出席三立、TVBS戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》記者會，炎亞綸透露已經單身3年，雖然現在沒有戀愛對象，但每天都有可以聊天的曖昧對象，現在跟多少人曖昧？他則突唱〈曖昧〉閃躲話題。

炎亞綸感嘆現在因為年紀、工作，談戀愛成為一件不簡單的事，「以前談戀愛都覺得只要有對方就好，就算沒有跟朋友聊天也不會被罵背叛」，他透露初戀在國二，是否當時獻出第一次？他笑說當時年紀小，很多事情都是人生的第一次。

炎亞綸透露國二到現在的戀愛次數多到數不完，和曖昧對象出去時也會像情侶一樣約會、牽手，「曖昧很簡單啊，不然也太污辱我的長相」，他坦言過去和曖昧對象從曖昧到交往快則一周、慢則一年，他也自嘲現在的年紀已經不適合裝純情；關於過去的戀愛經驗，他坦言也曾有過分分合合，「所以我才堅持要來節目，這樣才能除罪化。」

《為你唱情歌》由炎亞綸擔綱明星經紀人，小宇宋念宇、孫盛希為音樂製作人，他們三人組成觀察團，觀察5男4女一群年輕出演者，他們朝夕相處，除打造引起大家戀愛共鳴的創作歌曲外，在創作期間彼此交心談情擦出曖昧火花，最後，他們將靠自己的力量，舉辦一場演唱會，也將是他們人生的轉捩點。13日起，每周六晚間10點於三立都會台首播，隔周六晚間8點在TVBS歡樂台播出。