民進黨桃園市長參選人林智堅台大論文抄襲導致碩士學位遭撤銷，身兼民進黨黨主席的蔡英文總統，10日在中執會表態挺堅。桃園市長鄭文燦說，選戰布局仍會步步為營、小心謹慎，但是也會以正面競選的方式來面對所有的問題，爭取市民最大認同。

民進黨今召開中執會，身兼黨主席蔡英文總統首次公開對桃園市長參選人林智堅論文案發表看法，她表示，支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。更重要的是，在民主社會，「我們一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相」。

鄭文燦說，桃園市長選戰民進黨會步步為營、會小心謹慎，但是也會提出以正面競選的方式來面對所有的問題。他認為，從7月初到現在，大概1個月的時間都環繞在政治的漩渦裡面，還沒有進入市政的討論，民進黨會用正面選舉的方式，爭取市民最大的認同。

鄭文燦認為，林智堅現在心情一定是相當難過、也相當有壓力，但他是一個非常勤奮、非常認真的市長，8年的執政在新竹也交出了好成績，新竹的市民對他是信任的，因為新竹的改變看得到，而且在多項民調他也是連續4年得到5星級市長的肯定，強調論文、選舉、市政不能畫等號，8年的好成績也不能被單一事件否定。

鄭文燦也直言，在論文審定的過程，林智堅所提供的證據並沒有被充分討論跟充分採納，應該要在嚴謹的程序裡面得到公平合理的對待。