台東特有的熱氣球自由飛開放以來，常因氣流不穩，迫降在私人農田造成農損。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東特有的熱氣球自由飛開放以來，常因氣流不穩，迫降在私人農田造成農損。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

已舉辦11年的台東熱氣球嘉年華每年吸引數十萬人參加，其中熱氣球自由飛是台東獨有行程，然而開放自由飛以來常因氣流不穩，迫降在私人農田造成農損，歷年來台東縣政府雖然有編列補償農損預算，卻有農民認為賠償是一回事，縣府或飛行員應該降低迫降的機率。

抵台不久的日本喵喵球9日從鹿野鄉永安村低空掠過，嚇壞許多村民，深怕撞上電線桿及房屋，沒多久熱氣球就迫降在私人農田中。農田受損的陳姓農民說，「我的稻子都倒了，他們卻完全不當一回事，很傻眼！」

陳姓農民氣憤表示，飛行員迫降時神態自若，完全沒有不好意思，口頭上雖然說這是緊急迫降，無法得知他們心裡真正想法是什麼，她無奈地說，沒有法令可以管這件事。遭壓壞水田的黃姓農民說，人一站上去土地就會被夯實，還加上車子不斷進出，雖說有補助，但其實田裡根本不希望人家進去踩踏。

農民看著工作人員回收熱氣球，心裡多有不滿，一大片的自然農法田區，部分有作物被踩踏，另一部分農田已鬆土養田，等待下一期種植，卻被人車進出夯實，根本前功盡棄。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科長劉奇朋表示，熱氣球產業在台東發展已11年，有一定的作業流程，當熱氣球迫降在農地時，農民在現場就會詢問有無農損，如果農民不在現場，則會插旗子留下資訊，提供農民聯絡以便申請後續賠償。

根據縣府統計，熱氣球活動歷年農損共有25件，累計農損大約12萬元。劉奇朋說明，當飛行員從空中判斷，這地方可以降落的時候就降了，也曾發生飛行員認為地上沒有作物，後續卻有農民反映造成農損的爭議，因為有機耕作方式難以辨認是否有作物。

交觀處強調，相較於國外地廣人稀，熱氣球容易降落，而台灣地狹人稠，人口密集度高，飛行員從空中看到較為空曠的地區，就會選擇作為優先降落點。農民則認為，縣府應建立更完善的風險管控機制，若有迫降風險就不應該放飛，農田看起來沒有農作物，並不代表沒有損失。