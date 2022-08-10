李恩菲（菲菲，本名李庭瑀）是中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員，憑甜美的五官以及C罩杯的火辣身材迅速走紅，因在2019年穿水手服拍攝基隆觀光影片，片中的她回眸一笑秒殺眾人的心，被封為「回眸女神」，個性大方的她常常在社群網站上分享養眼的照片，常常讓粉絲暴動不已。

她日前在IG上發出一則Po文，表示連續3天都有班，期待與粉絲在主場相見歡，也透露夏天快到了，雷射除毛很重要，因為有曬黑所以打了美白點滴保養，「希望趕快白回來。」

李恩菲在海邊穿紅色比基尼。(圖/李恩菲 IG)

李恩菲也大方的附上自己穿著鮮紅色比基尼的照片，只見她站在陽光下，露出燦爛的笑容，身上只穿著三點式的比基尼，還有簍空的線條做裝飾，白皙的事業線看起來深邃不已，看起來性感又火辣，雙手高舉彷彿在歡呼。

照片一出，直接吸引1.9萬人按讚，大家紛紛表示：「瘦了！」、「比基尼女王，妳看起來很棒」、「辛苦了！天氣炎熱要注意多補充水份！」、「超美超迷人」、「腰瘦，我菲」，還有許多網友刷了一排愛心，表達對李恩菲喜愛與支持。