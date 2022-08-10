SBL台灣啤酒籃球隊隊長呂奇旻籃球生涯數次面臨傷勢考驗，但憑著「不死鳥」精神持續回到球場奮戰，想要穩定後場表現的P. League+新竹街口攻城獅，今年球季結束後積極接觸台啤，今天（10日）確定網羅「馬公狀元」入隊。

新竹街口攻城獅球團表示，球隊上季平均每場發生18次團隊失誤、為全聯盟最多，總教練林冠綸希望呂奇旻的加入，能補上球隊需要的球場經驗與智慧，幫助隊上年輕球員透過跟他學習，增進處理球的細節與技巧，加上188公分打後衛，呂奇旻可讓教練團更靈活調整陣容，甚至有機會讓他分擔控球後衛重任。

呂奇旻與攻城獅有奇妙的緣分，2013年SBL選秀會上呂奇旻、李家瑞與郭少傑皆是該年選秀會中選球員，如今3人齊聚攻城獅，回憶起當年在SBL賽場上交手，呂奇旻開玩笑說：「當年在場上被他們蓋的火鍋，我都還懷恨在心，但我現在非常期待與他們攜手合作！」在上屆大獅賽後，呂奇旻也對攻城獅主場氣氛留下深刻印象，「不論是球場氛圍或是場館設備都非常完美，『獅紫軍』的應援讓我對新賽季感到興奮，我準備好了！」

台啤籃球隊也發布新聞稿祝福呂奇旻，表示32歲的呂奇旻一直抱持打職業籃球的目標及夢想，在其合約最後一年，台啤球團代表與新竹街口攻城獅球團進行多次商討、協議，確保呂奇旻能有更好的待遇以及足夠的發揮空間，審慎考慮與討論過後決定割愛，讓呂奇旻有機會能在職業賽場上發光發熱。

台啤英熊隊總經理哈孝遠表示：「英熊這兩季一直有在考慮給奇旻發揮的空間，礙於隊內確實較難讓他有足夠的上場時間及位置，而攻城獅提出不錯的條件給他，我們才忍痛讓奇旻離隊，祝福他也能在職業賽場上能一直健康並找到自己的舞台。」