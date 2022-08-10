知名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」日前被我國食藥署驗出含有致癌農藥環氧乙烷（ethylene oxide），近日陸續被比利時、新加坡、香港等地下架回收。食藥署今天證實，經比對國外相關回收資訊發現，目前有五款產品有在台灣販售，總計45萬杯、6萬公斤的產品皆已要求業者預防性下架、回收。

食藥署於今年六月發現我國進口的哈根達斯「香草品脫冰淇淋」與「香草桶裝冰淇淋」含有國內禁用的農藥環氧乙烷，近期則是再監測到法國、香港、新加坡、愛爾蘭、比利時等地也發布回收資訊，經比對除香港與新加坡之外，其他國家回收的產品都沒有輸入國內。

食藥署表示，目前台灣有五款哈根達斯的產品在新加坡、香港的回收清單中，包含淇淋巧酥冰淇淋、比利時巧克力冰淇淋、巧可力/草莓巧脆冰淇淋、黑糖奶茶/香草巧脆冰淇淋、香草/覆盆子巧脆冰淇淋等五項，目前已要求業者預防性下架共45萬杯、6萬公斤的產品，至於已販售的產品，食藥署會透過發布警訊的方式，要求業者給予消費者退換貨的補償。

食藥署指出，經查哈根達斯部分產品含有環氧乙烷，主要是原物料遭受汙染，並非業者故意添加，目前仍在請廠商進一步說明，並依據食安法要求業者盡速完成回收、預防改善計畫以及退換貨相關作業。

對此，哈根達斯回應，日前香草冰淇淋在輸入台灣進行查驗時，檢出含有極微量殘留「環氧乙烷」，為盡到食品安全把關責任及保障各通路夥伴與消費者權益，依自主性管理原則擴大調查，發現其中一家天然香草香料供應商有潛在風險。檢驗後發現僅部分產品之限定批次，使用到有潛在風險之原料，因此為保障消費者與各門市通路的權益， 第一時間已啟動預防性暫停出貨相關產品，同時進行自主送驗，檢驗結果符合台灣法規標準合法進口。

哈根達斯強調，為保障消費者權益並秉持最高負責任態度，即日起台灣哈根達斯進行合法合規產品之限定批次下架作業，同時對下列產品有疑慮的消費者提供退款服務。合法合規之下架產品如下：

•有效日期為：2023年5月17 日至2023年6月15日

•淇淋巧酥冰淇淋迷你杯100毫升、品脫473毫升、雪糕 80毫升、桶冰

•比利時巧克力冰淇淋迷你杯100毫升、品脫 473毫升

•巧克力X草莓巧脆冰淇淋品脫420毫升

•香草X覆盆子巧脆系列冰淇淋迷你杯95毫升

•黑糖奶茶X香草巧脆冰淇淋品脫420毫升

再次重申， 針對上述哈根達斯產品於邊境輸入檢驗與自主送驗結果，皆符合台灣衛生標準。若對上述產品有疑慮的消費者，即日起提供以下退款方式：

•消費者於哈根達斯門市購買：請攜帶購買證明 (含紙本發票 /電子發票 /雲端載具 )，就近至哈根達斯門市即可辦理換貨。

•消費者於其他通路購買(包含電商平台)：請攜帶購買證明，進電客服專線0800-056-118由專人提供協助處理。

•即日起提供退款至2022年9月30日止。